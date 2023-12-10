تزايد إقبال أهالي الجيزة على لجان الانتخابات قبل ساعة من غلق التصويت

قبل نحو ساعة من غلق باب التصويت لليوم الأول في انتخابات الرئاسة، شهدت اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة، إقبالاً كبيرا، خاصة مع استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وشهدت لجان حي العجوزة، استمرار توافد المواطنين للادلاء بأصواتهم، كما أدلى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، بحضور اللواء ذكي ممدوح رئيس حي جنوب الجيزة، وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم.

أكد نائب المحافظ أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم.

كما رصدت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، توافد واقبال كبير من المواطنين في لجان حي جنوب الجيزة للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية.