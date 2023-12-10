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انتخابات المصريين بالداخل

العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

كتب:

كريم روماني
06:10 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق يدلي بصوته في الانتخابات

العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق يدلي بصوته في الانتخابات

أدلى المهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم داخل مقر لجنة المغتربين بمحطة السكة الحديد بشبرا الخيمة، إذ أكد «الفضالي» أن الإقبال على التصويت يؤكد مدى إدراك الناخبين بأهمية مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا على كل مصري لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

«الفضالي» يشكر القائمين على العملية الانتخابية

وأكد «الفضالي» سهولة سير العملية الانتخابية ونزاهتها، كما قدم الشكر والتقدير للقائمين على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين على عمليات التأمين وكافة الجهود المبذولة لإخراج هذا العرس الانتخابي بأفضل صورة.

ودعا العضو المنتدب المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم لتقديم صورة للعالم أجمع تؤكد على وعي المصريين وتحملهم المسئولية وإرادتهم الحرة في الاختيار لمواجهة كافة التحديات، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي كما يريد أبناؤه.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.