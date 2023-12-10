حملة المرشح عبد الفتاح السيسي عن أول أيام الانتخابات: مشهد ديمقراطي حافل

وصفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأول لانتخابات الرئاسة، بأنه مشهد انتخابي ديمقراطي حافل، يجتمع فيه جميع مكونات الشعب المصري، مشيرة إلى أنّ المصريين لا صوت يعلو على صوتهم.

ونشرت «الحملة» عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، لقطات من توافد الناخبين الحاشد على المقار الانتخابية في محافظة القاهرة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

انزل شارك صوتك أمانة

وحثت حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات تحت شعار «انزل شارك- صوتك أمانة»، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (10 و11 و12) ديسمبر الجاري.

ونشرت «الحملة» تحت عنوان «المصريون ينتخبون رئيسهم»، لقطات من استمرار توافد الناخبين الحاشد على المقار الانتخابية في محافظة القليوبية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.