تسجيلات صوتية مسربة بين نتنياهو وأهالي الأسرى.. ماذا دار بينهم؟

نشرت القناة الـ13 الإسرائيلية تسريبات تعود للقاء جمع بين رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأهالي الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينة، وتم تسريب التسجيلات بعد الاجتماع الأخير بينهما.

وجاء بحسب ما نشرته القناة 13 الإسرائيلية، يقول أهالي الأسرى لـ«نتنياهو»: «أنت فشلت، أنت أكدت كثر من مرة أن حماس لن تحصل على شيء، نحن وافقنا على هجمات جيش الدفاع، لكن لم يكن هذا هو المتفق عليه»، فيما يرد «نتنياهو»: «لن نترك أحدًا من أبنائنا».

تسريبات صوتية للقاء سابق جمع «نتنياهو»

صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نشرت أيضًا تسريبات صوتية للقاء جمع نتنياهو والأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقالت إحدى الرهائن لـ«نتنياهو»: «تقولون إننا نمتلك استخبارات، لكننا تعرضنا للقصف من الطائرات الإسرائيلية، تفعلون كل ذلك للتخلص من حماس، أعيدوا جميع الأسرى، وليس في شهر أو سنة، بل الآن».

الأسرى لـ«نتنياهو»: «شعرنا بخيبة الأمل مرتين»

ووبخت أسيرة مُفرج عنهم رئيس وزراء دولة الاحتلال قائلة له: «أنتم تضعون السياسة فوق عودة المختطفين، نحن شعرنا بخيبة الأمل مرتين، مرة يوم 7 أكتوبر، حينها لم تستطيعوا حمايتنا بالشكل الكافي، والمرة الثانية عند مرور الأيام دون أن تفرجوا عنا».

وقال «نتنياهو» لأهالي الأسرى، بحسب ما نشرته «يديعوت أحرونوت»، إن الفصائل الفلسطينية هي المسؤولة عن نهاية الهدنة الإنسانية، وردت عليه أسيرة أطلق سراحها: «هراء».