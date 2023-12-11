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«الصحة» تحذر: 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب الذهاب إلى المستشفى فورا

كتب:

مريم الخطري
03:02 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعراض المهمة التي يجب الانتباه لها، موضحة، في حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى المستشفى فورًا.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تسبب أضرارا بالغة على أجهزة الجسم.

وجاءت الأعراض وفقًا لوزارة الصحة والسكان كالتالي:

- سعال مستمر

- سعال مدمم

- ألم صدري

- ضيق في التنفس

- الشعور بالتعب

- التهابات رئوية متكررة

- فقدان الوزن

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف بالمجان لضمان سلامتك في العيادات الخاصة مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية، لافتة إلى أنه هذه الخدمة ضمن حملة 100 يوم صحة، وهي متوفرة داخل كافة الوحدات الصحية إلى مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الاستفادة من الحملة من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 وسيتم تلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مصادرها الرسمية، لافتة إلى أن الحملة تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة وهو إجازة رسمية، لافتة إلى أن الحملة تقدم كل خدماتها مجانا دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.