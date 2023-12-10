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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس «دفاع النواب» يحث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

حسام أبو غزالة
08:27 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس دفاع النواب بعد تصويته بالانتخابات

رئيس دفاع النواب بعد تصويته بالانتخابات

حرص النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، على التواجد منذ اللحظات الأولى من فتح اللجان وسط المواطنين، الذين يتوافدون على تلك المقرات الانتخابية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

المرور على المقرات الانتخابية

كما قام النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالمرور على المقرات الانتخابية بمحافظة الدقهلية، لحث المواطنين على أهمية المشاركة والتصويت في هذا الاستحقاق الدستوري.

وصرح النائب أحمد العوضي، إن المشاركة في الاستحقاق الدستوري والممثل في الانتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني وحق دستوري لكل مصري يطمح ويتمنى مستقبل أفضل لوطنه وللأجيال القادمة جيلاً بعد جيل.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحرص المواطنين على التوافد على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من فتح المقار الانتخابية أمامهم للتصويت؛ مما يعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة في الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية ونجي ثمار الإنجازات التي بدأتها الدولة منذ سنوات نحو الجمهورية الجديدة.

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