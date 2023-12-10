اقرأ في عدد الوطن غدا: الملايين أمام الصناديق.. الشعب ينتصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الملايين أمام الصناديق.. الشعب ينتصر

حشود المواطنين من شباب وشيوخ وسيدات ورجال تجمعوا أمام اللجان منذ الصباح للمشاركة في الاستحقاق الدستوري

المرشحون الأربعة يصوتون: «السيسي» يحيي الناخبين.. و«يمامة» يُشيد برجال الأمن.. و«زهران» يحث المواطنين على المشاركة و«عمر»: الانتخابات ذات أهمية خاصة.. و«الوزراء ورئيسهم» بين المواطنين: الناخب نازل بحماس ووعي وانتماء لأداء واجبه وحقه

طوابير طويلة من الإسكندرية حتى أسوان.. وإقبال كثيف.. والشباب يتصدرون المشهد في القاهرة والجيزة.. و«الصعايدة» ينتخبون بـ«التحطيب والمزمار البلدي».. ومشاركة من مختلف الأعمار بـ«الأغاني الوطنية والأعلام».. والزي البدوي يزين أبناء «مطروح»

«المتحدة»: نتعامل بحيادية مع «المرشحين» وحريصون على نقل الصورة بشكل واضح

رئيسا «النواب والشيوخ»: التصويت يعزز الاستقرار ويقدم للعالم نموذجاً في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف وطننا

شيخ الأزهر والمفتي والبابا تواضروس في مقدمة الصفوف: شارك وارسم مستقبل بلدك

نجوم الفن والرياضة: المشاركة حق ووعي الناخبين أبلغ رد على المشككين

السيدات بطلات المشهد الانتخابي: مستقبلنا كلنا مرهون بهذا الاستحقاق

«الوطنية للانتخابات»: دفعنا بقضاة احتياطيين لمواجهة الطوابير.. والمواطن أظهر وعياً عميقاً بأهمية المشاركة

«التنسيقية»: رصدنا احتشاداً كبيراً في كل المحافظات ومشاركة متميزة للمرأة والشباب.. والأحزاب: المشهد حضاري

«جرجس» يُدلي بصوته على طريقة «برايل»: أشارك في كتابة مستقبل بلدي

«عبدالنبي» شارك بقدميه المبتورتين: الصوت أمانة من أجل مستقبل أبنائنا

الصفحة الثانية

مصر تختار مستقبلها

الملايين أمام الصناديق الشعب ينتصر

حشود للمواطنين من مختلف الفئات والأعمار أمام اللجان منذ الصباح للمشاركة في الاستحقاق الدستوري

المرشحون يدلون بأصواتهم.. مصر تعيش يوماً تاريخياً

«السيسي» يُحيي الناخبين أمام لجنة مصر الجديدة.. و«يمامة» يُشيد بالدور العظيم لرجال الأمن في تأمين اللجان

«زهران» يدلي بصوته بمنطقة المقطم ويحث المواطنين على المشاركة.. و«عمر»: الانتخابات الرئاسية الحالية ذات أهمية خاصة

«المتحدة»: نتعامل بحيادية مع حملات جميع المرشحين.. وحريصون على نقل الصورة بشكل واضح

السيدة العجوز اصطحبت أحفادها: «علشان يحسوا بأهمية الانتخابات»

الجدة «رشيدة» : أشارك في الانتخابات وعمرى 20 عاما

شاهد على مصر في عهد الملكية.. والجمهورية الجديدة.. «غندور» 93 عاما: «الممتنع عن المشاركة كاتم شهادة»

الصفحة الثالثة

«الوزراء ورئيسهم»: «الناخبين نازلين بحماس ووعي»

«الداخلية»: أجهزة الأمن في حالة استنفار لتأمين الناخبين.. و«الخارجية»: المشاركة واجب وحق لكل مصري

«العدل»: «نراهن على وعي الشعب.. ونثق في اختياره».. و«الأوقاف»: «الناس نازلين لعقيدة وطنية»

«الإسكان»: المشاركة في الانتخاب واجب وطنس.. و«الشباب والرياضة» تشيد بحرص المواطنين على الحضور

ابتسامة من أسوان لإسكندرية

شيخ الأزهر والبابا في مقدمة الصفوف: «ارسم مستقبل بلدك»

«الطيب»: واجبٌ وطني وأخلاقي.. و«تواضروس»: مشاركتنا في الانتخابات تعبير عن المواطنة والوفاء

«جبالي»: الانتخابات نموذج ديموقراطي.. و«عبدالرازق»: الاستحقاق الأهم

السيدة الأربعينية: قلوبنا مع غزة وربنا ينصرهم ويحميهم

«زينب» تصوت بعلمَي مصر وفلسطين: بأكد للعالم قوة إرادة شعبنا وبلدنا تستحق أننا نشارك

أبدي سعادته باستحداث «الهيئة الوطنية» بطاقة اقتراع للمكفوفين

«جرجس» أصر على الحضور.. وأدلى بصوته على طريقة «برايل»: لازم أشارك في كتابة مستقبل بلدي

الصفحة الرابعة

القاهرة والجيزة: إقبال كثيف والشباب يتصدرون المشهد

مشاركة واسعة في «الدرب الأحمر وقصر الدوبارة وأكتوبر والعاصمة الإدارية».. ولجنة طوارئ بكل مقر انتخابي.. وتحرك فوري لإصلاح أي عطل

«سلمى» التنظيم رائع.. و«مصطفى»: نازلين علشان نختار اللي هيحكمنا و«مها»: المرأة لها دور كبير والنهارده بنقوم بواجبنا علشان بلدنا

نجوم الفن والرياضة يُدلون بأصواتهم: «التوجه للصناديق حق دستوري»

نجلاء فتحي للمواطنين: «ادعموا بلدكم».. ومادلين طبر: «مصر محتاجاكم».. وتامر عبدالمنعم: وعي المواطنين أبلغ رد على المشككين

الشقيقان: المشاركة واجب دستوري على جميع المواطنين

ابن حلوان: «انزل وشارك لازم نبقى قد المسئولية»

«صوفيا وعبدالرحمن»: «الانتخابات فرحة وعيد وطني»

«إبراهيم» من ذوي الهمم: «لازم نقف في ضهر بلدنا»

الصفحة الخامسة

بحري: حشود من مختلف الأعمار بـ«الأغاني والأعلام»

«سكينة»: «عاصرت الملك فاروق وأحرص على الإدلاء بصوتي ولن أتخلف عن المشاركة حتى لو بقى عندى 100 سنة»

الإسكندرانية يتحدون البرد.. والزي البدوي يزين طوابير مطروح.. وانتشار الشرطة النسائية في عدد من لجان الدقهلية لتأمين الناخبات

هكذا أصبحت «المتحدة» منظومة إعلامية مهنية رشيدة!

السيدات بطلات اليوم الأول: «حق البلد علينا.. وعلشان ولادنا»

«حكمت»: مستقبل أكثر من 100 مليون مصري مرهون بهذا الاستحقاق و«مي»: يجب تعليم أبنائنا الانتماء والولاء.. و«نادية»: أختار مستقبل أولادي

الرجل السبعيني: «التصويت ماخدش 5 دقايق.. وكل صوت هيفرق»

ابن أسيوط: الصوت أمانة وواجب من أجل مستقبل أبنائنا

«عبدالبر» على «كرسي»: «الإعاقة مش هتمنعني من الواجب»

«عبدالنبي» شارك رغم «قدميه المبتورتين»: «نازل من أجل مصر»

الصفحة السادسة

قبلي: «الصعايدة» يحتشدون بالتحطيب والمزمار البلدي

طوابير طويلة أمام لجان المحافظات من بني سويف حتى أسوان.. والعاملون بالغردقة يتوافدون للتصويت.. وإقبال كبير في «حلايب وشلاتين»

رئيس جامعة سوهاج يقود مسيرة طلابية بمشاركة 20 ألف طالب: «انزل شارك.. صوتك أمانة»

جريمة الصمت

«القناة»: انتخابات الرئاسة يوم عيد لكل المصريين

العازفون يعزفون على أنغام المزمار البلدي والسمسمية الأغانى الوطنية والتراث البورسعيدى لتحفيز المواطنين أمام «اقتصادية القناة»

«إسماعيل»: «فرحتي بمشاهدة هذا الإقبال الكبير على اللجان».. و«مرسي»: «شرف كبير أن الواحد يشارك في اختيار مستقبل بلده»

إقبال للمواطنين من جميع طوائف الشعب على المشاركة في التصويت بمنطقة الضواحي

الجد: عاصرت مسيرة التنمية.. ونعيش عصراً ذهبياً في عهد «السيسي»

«راوية»: انزلوا وشاركوا علشان خاطر ولادكم ومستقبلكم

«الخضري» يصطحب حفيده للتصويت: «جيل بيعلّم جيل»

زوجان يلتقطان صورة مع «الحبر»: بنعلّم أبناءنا المشاركة

الصفحة السابعة

«الوطنية»: دفعنا بقضاة احتياطيين لمواجهة الطوابير

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سيادة «العدالة الإعلامية»

الهيئة: المواطنون أظهروا وعياً عميقاً بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي

«بنداري»: توجيهات لجميع القضاة بالتعاون مع الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني

«التنسيقية»: رصدنا احتشاداً كبيراً بكل المحافظات ومشاركة متميزة للمرأة والشباب في اليوم الأول

الأحزاب السياسية تعرب عن فخرها بالمشهد الحضاري في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية: مشهد للتاريخ

«سمير»: «اصطحبت أحفادي علشان أعلّمهم يعني إيه انتماء»

الرجل الصعيدي: «دي أمانة وحق بلدنا علينا»

عجوز ثمانيني لـ«الشباب»: انزل وارسم مستقبلك

الانتخابات تُضاعف رزق «عم محمد»: مبسوط بالمشاركة والبيع

الصفحة الثامنة

كلنا مدينون لهذا الشعب العظيم

مصر تختارمستقبلها

البَرَكة في الشباب

متطوعون في الخدمة: استعلام وتنظيم.. وسَنَد للمسنين

سنة أولى تصويت: من هنا.. «ابتدا المشوار»

بنات مصر قَدّ التحدى: صوتك.. وعليه «شيكولاتة» هدية