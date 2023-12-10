«بولا» شاب بدون ذراعين يصوت في الانتخابات: غمس إصبع قدمه في الحبر الفوسفوري

لم يتوان بولا سعد ابن محافظة الإسماعيلية عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رغم معاناته القاسية بسبب والدته دون يدين، وعلى مدار السنوات الماضية كان ينطلق من منزله إلى لجنة الاقتراع داعيا أصدقاءه وأقاربه إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

شارك الشاب «بولا» في الانتخابات الرئاسية، مساء الأحد، قبل دقائق قليلة من إغلاق باب اللجان وقفل صناديق الاقتراع.

بولا: الإعاقة ليست عائقا أمام اختيار المصير

قال بولا سعد في تصريحات لـ «الوطن» إنّ الإعاقة لم تكن عائقا جسديا يمنع صاحبه من المشاركة الإيجابية، في أي استحقاقات أو ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأضاف: «أنا بقول لكل أصحابي من ذوي الهمم، انزلوا وشاركوا كل التيسيرات موجودة، وكل التسهيلات متاحة منذ الوصول إلى اللجان، حتى الانتهاء من عملية الاقتراع، بمساعدة رجال الشرطة والقضاء».

أشار «بولا» إلى أن مصر عاشت سنوات طويلة من المعاناة في حربها ضد الإرهاب لكنها، شهدت في الوقت ذاته مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، يجب استكمالها.

واختتم بالإشارة إلى أنّ مصر تستحق المشاركة من أجلها، وأن نثبت أمام العالم أننا في استحقاق ديموقراطي، مردفا: «أقول لكل الشباب انزل واختار من تراه مناسبا ومن يمثلك سياسيا واجتماعيا».