إقبال على لجان الانتخابات الرئاسية قبل غلق المقرات بدقائق في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة اقبالا كبيرا من الناخبين قبل دقائق من غلق مقار اللجان الانتخابية بمدينة دمنهور، إذ تصدرت المرأة المشهد، بالإضافة إلى كبار السن، كما شهدت اللجان إقبالا أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار اليوم.

إقبال على لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة

وتفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، العديد من مقرات لجان الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم، إذ أعلنت البحيرة عدم تلقي شكاوى حول سير العملية الانتخابية في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأعلنت«بلبع»، نائب محافظ البحيرة أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة البحيرة، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.

وأكد السكرتير العام المساعد، أن جميع اللجان شهدت رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتي تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.