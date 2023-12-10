«المتحدة»: نتعامل بحيادية مع حملات جميع المرشحين.. وحريصون على نقل الصورة بشكل واضح

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنّها تتعامل مع جميع الحملات الانتخابية بحيادية تامة، وتنفذ تغطية الانتخابات الرئاسية من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع ومن خلال كاميراتها المنتشرة فى نقاط متعددة على مستوى الجمهورية، بغرض توصيل الصورة إلى المشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح والأقرب إلى كل ما يدور على الأرض فعلياً من ربوع مصر كافة.

وذكرت الشركة، فى بيان أمس: «رصدت غرفة المتابعة أخباراً مغلوطة عن منع بث أو منع أخبار بعينها سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة، وبناء عليه تنفى الشركة مثل تلك الأخبار المغلوطة لتؤكد على ما انتهجته الشركة فى كل محفل مهم تمر به البلاد، وهو الالتزام الإعلامى بالأكواد الإعلامية وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامى وجميع مواد الدستور والقوانين المختلفة والتى يشرف على أدائها الجهاز التنظيمى متمثلاً فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

وأكدت أنّها ستلاحق أى جهة أو موقع أو وسيلة تنشر أخباراً غير حقيقية بغرض بلبلة الرأى العام واضطراب الأمن العام من خلال الوسائل الرسمية لذلك، معربة عن اعتزازها بمتابعة المواطنين داخل وخارج مصر لما تقدمه قنواتها الإعلامية، وتؤكد استمرارها فى أداء واجبها الإعلامى بالاحتراف المطلوب ووفقاً للقواعد المنظمة للعمل.