وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات في مدينة كفر الشيخ.

وكيل الوزارة: واجب المرحلة يحتم علينا أنّ نتوحد جميعا

وشدّد وكيل الوزارة، على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «واجب المرحلة يحتم علينا أنّ نتوحد جميعًا خلف هدف واحد، وهو الارتقاء بوطننا الغالي مصر، ويجب أنّ يتحول حب الوطن من مجرد كلمات تنطقها الألسنة إلى واقع عملي تتم ترجمته في صورة أفعال، وأحد أهم هذه الأفعال هو أداء حق الوطن علينا، وتلبية نداء الواجب، وواجب الوقت هو المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية».

وقدم وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر للفرق المشاركة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية على ما بذلوه من جهد، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد في اليومين الباقيين.

تخصيص 18 مستشفى حكوميا لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024 بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ مديرية الصحة بكفر الشيخ خّصصت 18 مستشفى حكوميا، و22 مستشفى خاصا، و11 مركزا طبيا، لاستقبال أي حالات طارئة، بالإضافة إلى 47 نقطة إسعاف بـ95 سيارة إسعاف، لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

ويُشارك مليونان و339 ألفا و800 ناخب في الانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، بـ524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.