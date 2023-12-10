محافظ شمال سيناء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعريش

أدلى محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إلىوم الأحد، بصوته في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين في مدينة العريش، والتي شهدت اقبالًا كبيرًا من الناخبين منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحاً.

تفقد اللجان الانتخابية

وعقب الإدلاء بصوته، قام المحافظ بتفقد سير العملية الانتخابية، لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، مؤكدًا على سير وانتظام العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى الاقبال الكبير الذي شهدته مختلف لجان الانتخابات في المحافظة، خاصة لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، مشيرا إلى وعي المواطن السيناوي بأهمية الانتخابات الرئاسية، وظهر هذا جليا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.

تيسيرات داخل اللجان الانتخابية

لفت المحافظ إلى تقديم كافة التيسيرات الممكنة لنجاح العملية الانتخابية، إذ تم توفير مظلات أمام اللجان للوقاية من أشعة الشمس وإضاءة المناطق المحيطة باللجان ورفع كفاءتها، وتوفير نقطة طبية وسيارات إسعاف في محيط اللجان، بجانب توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ومولدات احتياطية للكهرباء في كل لجنة انتخابية.

وأشار المحافظ، إلى أن شمال سيناء تضم لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابيه موزعين على 40 مقرا انتخابيا بعدد 53 لجنه تضم 7 لجان وافدين، لافتا إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.