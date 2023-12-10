رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

تفاصيل مسيرات حاشدة بجامعة القاهرة للمشاركة في انتخابات الرئاسة (فيديو)

كتب:

أحمد أبوضيف
09:22 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
جانب من مسيرات جامعة القاهرة اليوم

جانب من مسيرات جامعة القاهرة اليوم

شهدت جامعة القاهرة، طوال اليوم، مشاركة إيجابية وفعالة من منتسبي الجامعة في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، والتي بدأت اليوم وتستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، وبما يعكس حرص منسوبي الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

مسيرة جامعة القاهرة للحشد للمشاركة في الانتخابات 

واحتشد منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، في مسيرات ووفود متعددة على مدار اليوم، خرجت من الجامعة إلى لجان الانتخابات تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

الحشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 

ومثلت مشاركة منتسبي جامعة القاهرة الأعلى مشاركة وحشدا في الانتخابات الرئاسية، منذ الساعات الأولى من انطلاق وبدء العملية الانتخابية وحتى المساء، وذلك بعد سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية التي نظمتها كليات الجامعة تحت شعار «انزل شارك.. مصر هي الأهم».

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بمركز شباب الشيخ زايد

جامعة القاهرة تنظم ندوة لذوي الهمم لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

1524 مواطنا بالمعتمدية يستفيدون من قافلة جامعة القاهرة الطبية

«عاشور» و«الخشت» يتفقدان جامعة القاهرة الدولية المجهزة بأحدث التقنيات العالمية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.