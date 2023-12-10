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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بمركز شباب الشيخ زايد

كتب:

أحمد أبوضيف
10:03 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في الداخل وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد بالجيزة، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظا على مصر من المخاطر التي تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

وصرح الدكتور الخشت، عقب الإدلاء بصوته، أنه حرص على الانتخاب باليوم الأول لأنه واجب وطني، قائلًا: «أعطيت صوتي لمن خرج من وسط الناس ليعبر عنهم والأقدر على صيانة الأمن القومي المصري لأنه الأولوية التي تعلو جميع الأولويات، إن أمن الشعب المصري وأمن الشارع المصري مطلب المطالب والحفاظ على الأراضي والحدود المصرية عرض وشرف مقدم على أي شيء».

ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى ضرورة المشاركة الحرة الفعالة في الانتخابات الرئاسية لأن مصر هي الأهم؛ والانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

كما دعا الدكتور الخشت، جموع الشعب المصري إلى المشاركة في التصويت الحر انطلاقا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الحرية التامة، ودون أي إجبار.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.