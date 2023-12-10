هاني سلامة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

شارك الفنان هاني سلامة، منذ قليل، في الانتخابات الرئاسية بالإدلاء بصوته في مدرسة طبرى روكسي بمنطقة مصر الجديدة.

وتجمع عدد كبير من الناخبين حول الفنان هاني سلامة والتقطوا معه صورًا تذكارية، وأكد في حديثه للناخبين أنه من الضروري على كل مواطن أن يشارك في الانتخابات ويحصل على حقه الدستوري في التصويت.

وأكد الدكتور محمد نور، أمين أمانة المهنيين بأمانة مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن، ان عددا كبيرا من المواطنين حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم تعبيرًا عن إرادتهم السياسية، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات بشكل عام هي حق أصيل لكل مواطن مصري.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

أما عن انتخابات المصريين في الخارج، فبدأت في يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري، واستمرت لـ3 أيام حيث انتهت في يوم الأحد الذي وافق 3 من الشهر ذاته.