وكيل صحة كفر الشيخ: نتابع سير الانتخابات الرئاسية بالمحافظة

صرح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنّ مديرية الصحة تُتابع عن كثب سير العملية الانتخابية وخاصةً في اللجان الموجودة بالوحدات الصحية التابعة لها.

توافد العاملين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وأكد وكيل الوزارة، أنّ العاملين بالمديرية ما زالوا يتوافدون على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، فيما استمرت أعمال المتابعة والتأمين الطبي من الفرق الموجودة في لجان الاقتراع، وقامت فرق المتابعة بمتابعة اللجان الانتخابية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية، لما لذلك من أثر على التنمية الوطنية.

ومن جانبها، قامت إدارة تنظيم الأسرة عبر الرائدات الريفيات بتوعية وتثقيف المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأهمية ذلك في تحقيق الاستقرار والرخاء.

رش وتطهير مقار اللجان الانتخابية

وتجدر الإشارة إلى قيام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بكفر الشيخ بأعمال الرش والتطهير لمقار اللجان الانتخابية، وذلك لجعل العملية الانتخابية أكثر أمانًا، وللحد من انتشار الأوبئة في حالات الزحام الشديد.

جدير بالذكر، أنّ مديرية الصحة بكفر الشيخ، خّصصت 18 مستشفى حكومي، و22 مستشفى خاص، و11 مركزاً طبياً، لاستقبال أي حالات طارئة، بالإضافة إلى 47 نقطة إسعاف بـ95 سيارة إسعاف، لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024.