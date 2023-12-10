رئيس المستقلين الجدد: مصر تشهد إقبالا كبيرا على الانتخابات الرئاسية لأول مرة

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 وإقبال المصريين على اللجان كان مشهدا متوقعا، بعد ما سبقه من زخم في الحياة السياسية بداية من الحوار الوطني ثم مشاركة المصريين في الخارج.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن نسب المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 سوف تتخطى نسب 2018، وأن الأيام الثلاثة للتصويت ليست لزيادة النسب بل لاستيعاب نسب المشاركة الضخمة.

وأكد أن الحوار الوطني أرسى أساسًا في الحياة السياسية المصرية، أنه مهما كان الاختلاف بين الأطياف فيمكننا النقاش والتنافس في إطار ديمقراطي، والسعي لحلول القضايا، ونضج حزبي كبير.

وأكد أن هذا الحشد الانتخابي للمصريين الذي لم يظهر في أي استحقاق دستوري من قبل، نتيجة أسباب ودوافع مختلفة عديدة وراء هذا المشهد، مجموعة عوامل وليس اتجاه واحد أو فكر واحد، من النضج السياسي إلى الواجب الوطني والحفاظ على الحق الدستوري وإدراك مخاطر الأمن القومي.