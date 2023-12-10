غلق اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة في الموعد المحدد

شهدت محافظة البحيرة غلق اللجان الانتخابية في تمام الساعة الـ9 مساء طبقا لما قررته الهيئة العليا للانتخابات، كما شهدت المحافظات على مدار اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين لاسيما السيدات وكبر السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

رفع حالة التأهب في البحيرة

وشدد كامل غطاس السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح غطاس أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكد السكرتير العام الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر، مؤكداً على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على متابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الفرعية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.