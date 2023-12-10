عقوبة التصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية

قال مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن ازدواجية الإدلاء بالصوت هي جنحة بنص القانون بالإضافة إلى وجود غرامة مالية.

الوقوع تحت طائلة القانون

وأوضح لـ«الوطن» أن هذا ينطبق أيضا على لجان الوافدين الموزعة على مستوي جمهورية مصر العربية، حيث لا يجوز للوافد أن يقوم بالتصويت في لجنتين مختلفتين للوافدين حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

تصويت داخل وخارج الجمهورية

يشا إلى أن لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات رصدت واقعة تصويت إحدى الناخبات تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارت بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة وأن اللجنة العامة التي أدلت برأيها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهة التحقيق.