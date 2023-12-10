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انتخابات المصريين بالداخل

إغلاق اللجان الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
10:36 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
علق صناديق الاقتراع بالدقهلية

علق صناديق الاقتراع بالدقهلية

أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الدقهلية صناديق الاقتراع في أول يوم من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 التي شهدتها المحافظة.

غلق صناديق الاقتراع داخل اللجان بالدقهلية

وقال مصدر مسؤول داخل لجنة الملك الكامل بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، إن اللجنة شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين من الصباح الباكر وحتى المساء، وبها 3 لجان.

4  ملايين و562 ألف ناخب بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها، إلى أن عدد الناخبين على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب، كما جرى توزيع اللجان والمقرات على القضاة ورؤساء اللجان ويبلغ عدد اللجان العامة 24 لجنة والفرعية 947 لجنة و663 مقرا انتخابيا.

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