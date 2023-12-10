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انتخابات المصريين بالداخل

زيادة في إقبال الناخبين قبل غلق اللجنة بدقائق في البساتين

كتب:

عبير خالد
08:39 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الحشد أمام اللجان

الحشد أمام اللجان

شهدت لجان البساتين إقبالا كثيفا من الناخبين، بداية من الساعة 8 صباحا، والتي استمرت طوال اليوم، لتسجل آخر ساعة في اليوم، توافد المزيد من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

الإقبال على الانتخابات

تقدم المواطنون في تمام الساعة 8 قبل إغلاق اللجنة بساعة، إلى لجنة الشهيد أحمد بدوي، للادلاء بصوتهم الانتخابي، وسط إقبال كثيف، على الرغم من قرب انتهاء اليوم الانتخابي.

الماراثون الانتخابي

جاء ذلك في إطار الانتخابات الرئاسية 2024، ليبدأ ماراثون العملية الانتخابية، في يومه الأول، والتي ستستمر على مدار 3 أيام متواصلة.

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