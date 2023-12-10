محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية دون شكاوى أو تجاوز

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن جميع لجان الانتخابات الرئاسية البالغ عددها 457 لجنة فرعية بقرى ومراكز المحافظة، من ضمنهم 6 لجان للوافدين ، قد أغلقت أبوابها في اليوم الأول للانتخابات ولم تشهد أي خروقات أو تجاوزات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا وحتى غلقها في التاسعة مساءً وسط اقبال كبير من النساء وكبار السن والشباب طوال ساعات اليوم ، مشيرًا إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والامنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضارى .

مركز السيطرة

وأشار محافظ أسيوط – خلال متابعته عملية غلق اللجان بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام - إلى إنه تابع فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم الاحد وانتظام عمليات التصويت من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى ابوعقيل السكرتير العام المساعد والعقيد محمد الطنطاوى المستشار العسكرى للمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

جولات علي اللجان الانتخابية

أعقبها جولته الميدانية لتفقد العديد من اللجان الانتخابية بحى شرق وغرب للاطمئنان على سير عملية التصويت داخل اللجان على مدار اليوم دون تلقي أي شكاوى.

وأوضح المحافظ أن اليوم الاول للانتخابات الرئاسية تميز بالاقبال الكبير من المواطنين بمختلف أعمارهم ومشاركة كبيرة من ذوي الهمم ومشاركة الشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنظيم دخول المواطنين للجان وتقديم المساعدة لكبار السن وسط إحتفالات المواطنين بالعرس الديمقراطى أمام المقار الانتخابية، مشيرًا إلى أن جميع اللجان أغلقت في تمام الساعة 9 مساءً مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء باصوتهم وقام المستشارون ورؤساء اللجان بالتعاون مع الموظفين المشرفين على الانتخابات بإغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان تحت تأمين قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان من الداخل والخارج على مدار 24 ساعة .