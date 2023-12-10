محافظ أسيوط يساعد مسنة في الوصول إلى لجنتها الانتخابية (صورة)

اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سيدة عجوز أثناء تفقدة اللجان الانتخابية بلجنة الفاروق الرسمية بحي شرق أسيوط، وقام بتوصيلها إلي مقر اللجنة الانتخابية للادلاء بصوتها الانتخابية.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه أثناء خروجة من تفقد اللجان شاهد السيدة العجوز سميره علي حسانين، لا تستطيع المشي فقام بمساعدتها وتوصيلها إلي لجنتها الانتخابية رقم 17 بمدرسة الفاروق، مردده هتافات «تحيا مصر».

وكانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن تزويد كافة اللجان الانتخابية بكافة وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية من حيث التهوية الجيدة والمراوح والإضاءة وتوفر جميع شروط الأمن والأمان بجميع اللجان وفي مقدمتها الأسوار الخارجية وقربها من المرافق والخدمات العامة والمحيط السكني للناخبين فضلًا عن توفير سيارات اسعاف متنقلة بكل مقر انتخابي، وتوفير أطباء ومسعفين وتوفير أدوية الطوارئ بكل لجنة تحسبًا لأي طارئ فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناخبين ومنع التزاحم على اللجان وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمعاقين للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان وتوفير فرد أمن بكل لجنة لتقديم الخدمات لكبار السن والمعاقين حرصًا على سلامتهم وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بسهولة.