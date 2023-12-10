محافظ أسيوط يساعد أحد ضعاف البصر على الوصول إلى لجنته للإدلاء بصوته

اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواطنا يدعى«عم محمد» الذي يعاني من ضعف شديد في البصر، إلى داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق أسيوط، للإدلاء بصوته في الانتخابات، في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، في لفتة انسانية، موجهًا له الشكر على مشاركته الايجابية ووعيه بأهمية حقوقه السياسية وتحمله مشقة الذهاب إلى اللجنة بسبب ظروفه الصحية التي لم تحول دون ذهابه إلى اللجنة والإدلاء بصوته في سعادة بالغة.

المشاركة السياسية

وجدد محافظ أسيوط، مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وكبار السن وسط احتفالات الشباب بالعرس الديمقراطي، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كافة سبل الراحة للناخبية ومساعدتهم على الوصول للجان بحرية تامة موجهًا الشكر لقوات الشرطة وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية لتوفير سبل الراحة للناخبين وتوفير الكراسي المتحركة والتند والمظلات بجميع اللجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة أسيوط داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة وتخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط إشراف قضائي كامل.