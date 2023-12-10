مصطفى شعبان ومحمد هنيدي ورياض الخولي يعزون أحمد حلمي في وفاة شقيقه

انتهت مراسم عزاء خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، قبل قليل، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد بجانب الفنان أحمد حلمي، وتقديم واجب العزاء له، منهم محمد هنيدي، ومصطفى شعبان، ورياض الخولي، وهاني رمزي، وأحمد خالد صالح وطاهر أبو ليلة وآخرين.

وفاة شقيق أحمد حلمي

وكان خالد حلمي توفي بمدينة بنها، صباح الجمعة الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته، وأعلن حلمي خبر الوفاة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشيع أحمد حلمي جثمان شقيقه من أحد المساجد بمدينة بنها، وانهار باكيا أثناء دفن أخيه بمقابر العائلة، حيث رافقته زوجته الفنانة منى زكي التي لم تتمالك دموعها أثناء مراسم الدفن.