ياسمين عبد العزيز تكشف لـ«الوطن» سبب غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل

ترددت كثير من الأخبار عن غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الموسم الرمضاني 2024 وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان 2023 بمسلسل «ضرب نار».

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت الفنانة باسمين عبد العزيز عن حقيقة الأمر، فقالت إنها بالفعل ستغيب عن رمضان 2024 ولن تقدم أي عمل فني خلاله.

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن أن السبب وراء الغياب هو تحضيرها لعمل فني جديد تعود من خلاله إلى السينما، وأنه في مرحلة التحضير الآن.