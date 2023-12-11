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ياسمين عبد العزيز تكشف لـ«الوطن» سبب غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل

كتب:

بسمة شطا
12:54 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ترددت كثير من الأخبار عن غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الموسم الرمضاني 2024 وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان 2023 بمسلسل «ضرب نار».

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت الفنانة باسمين عبد العزيز عن حقيقة الأمر، فقالت إنها بالفعل ستغيب عن رمضان 2024 ولن تقدم أي عمل فني خلاله.

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن أن السبب وراء الغياب هو تحضيرها لعمل فني جديد تعود من خلاله إلى السينما، وأنه في مرحلة التحضير الآن.

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بقلم بسمة شطا