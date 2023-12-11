خبراء: «إيديكس 2023» كشف عن «نقلة» في الصناعات الدفاعية المصرية

وصف عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، أن الأسلحة المصرية المعروضة في النسخة الثالثة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والاستراتيجية «إيديكس 2023»، بأنه دليل عن نقلة في الصناعات الدفاعية المصرية.

وأكد اللواء أركان حرب بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، أن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والاستراتيجية «إيديكس 2023»، هو منصة مصرية لعرض أحدث الأسلحة المنتجة محليًا، بعد الاهتمام بالتصنيع المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة محليًا، خصوصًا في الفترة منذ 2014 حتى الآن.

وأضاف مدير كلية الدفاع الوطني السابق، في تصريح لـ«الوطن»، أنه فخور للغاية بالصناعات العسكرية المصرية، مشيرًا إلى وجود دول كثيرة مشاركة في المعرض، بما يزيد عن وفود من 100 دولة شاركوا في المعرض، بأنه رسالة إلى مدى الأهمية المعرض على المستوى الإقليمي والمحلي والعالمي.

قوة ناعمة لمصر

ولفت اللواء أركان حرب بهجت فريد، أن تصنيع مصر لأسلحة دفاعية متقدمة هي بمثابة قوة اقتصادية وقوة ناعمة للدولة؛ حيث تدعم مصر الدول الصديقة والشقيقة لحفظ أمنها القومي، والاستقرار، والرخاء بكفاءة عالية، وتكلفة مناسبة لتلك الدول.

إيديكس 2023

من جهته، قال اللواء أركان حرب صلاح عبدالعزيز، الخبير الاستراتيجي، إنه انبهر وسعد للغاية من الأسلحة المصرية المعروضة في معرض «إيديكس 2023»، مشيرًا إلى أن تطور الصناعات الدفاعية المصرية تمنح لمصر استقلالية في قرارها، وأن تطور القاعدة الصناعية الدفاعية المصرية هي بمثابة نقلة كبيرة بهذا المجال.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأسلحة المعروضة في «إيديكس 2023»، تدعو للفخر في قلب كل مواطن مصري، لافتًا إلى أن الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين ينتظرون النسخة المقبلة للمعرض «إيديكس 2025».