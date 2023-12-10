غلق اللجان الانتخابية في القاهرة والجيزة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق لجان الانتخاب بالعاصمة بعد أن تم مد العمل في 14 لجنة بعدد من أحياء العاصمة بناء علي رغبة القضاة نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين وذلك بعد انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التي تجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة وممثلي كافة الجهات المعنية بالانتخابات.

لا شكاوى في انتخابات القاهرة

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى طوال اليوم، كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على التصويت في كل أحياء القاهرة.

إقبال كثيف في القاهرة

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن اليوم الأول شهد توافدا كثيفا من المواطنين على اللجان الانتخابية، لاختيار من يمثلهم، وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر، ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير، على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد محافظ القاهرة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع، للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية، واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين وتوافدهم الكثيف للإدلاء بأصواتهم وحرصهم علي التعبير عن رأيهم في اختيار من يمثلهم آملًا أن يستمر هذا الإقبال خلال اليومين القادمين.

وكانت العديد من اللجان الفرعية بمختلف أحياء العاصمة، أعلنت إغلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساء، بمناطق مصر الجديدة، الزمالك، الشروق، مدينة نصر، المرج، وغيرها.

غلق اللجان الانتخابية في الجيزة

أغلقت لجان مدارس 6 أكتوبر والجيزة باب التصويت أمام الناخبين في أول أيام التصويت لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للتصويت وفقا للقراعد والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.