«مستقبل وطن»: مشهد الانتخابات الرئاسية اليوم غير مسبوق

قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مشهد الانتخابات اليوم غير مسبوق منذ 2014، موضحًا أن الشعب المصري مصطف حول اللجان الانتخابية قبل فتحها بساعات، وبالرغم من كبر سن معظم الناخبين، لكن الوجوه مسرورة وتدل على الحب والانتماء لهذا الوطن.

الفترة الماضية أثبتت أن التحديات ليست اقتصادية فقط

وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الفترة الأخيرة أثبتت أن الشعب ليس مدركًا للتحديات الاقتصادية، ولكن أصبح مدركًا لباقي التحديات والتي هي أهم من التحديات الاقتصادية، وبالأخص الأحداث التي مررنا بها الفترة الأخيرة في غزة، موضحًا أنه وصلت بنا الظروف إلى حد المؤامرات التي تواجهها الدولة المصرية.

الصوت أمانة وتدعيم للدولة

واستكمل: «إن كل صوت انتخابي أدلى به الشعب المصري يُعد تدعيمًا للدولة المصرية، كما يُعد موافقة للقرارات السياسية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في تدعيم الأمن القومي المصري».

وتابع: «المشاهد الانتخابية لم تكن قاصرة على مكان بعينه، كل أنحاء الجمهورية وكل المدن والقرى كان بها كثافة انتخابية عالية، رأينا أن الشباب والمرأة كانوا متصدرين المشهد الانتخابي، كما أن جميع الفئات شاركت بالانتخابات».