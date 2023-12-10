ناجي الشهابي: الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخي وغير مسبوق

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ الإقبال الكثيف للناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، كان متوقعًا بسبب الاهتمام بالتصويت، الذي لمسه خلال الجولات والمؤتمرات الانتخابية.

وأضاف «الشهابي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هذا الإقبال تاريخي وغير مسبوق لأنه حدث في اليوم الأول، للانتخابات.

التحديات تزيد الإقبال على المشاركة في الانتخابات

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنَّ التحديات التي تواجهها مصر زادت من إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات، خاصة التحدي الصهيوني الذي يحاول تهجير الفلسطينيين، ويمس الأمن القومي المصري.

وواصل: «هذا طبع المصريين رأيناه في 1973 وفي 2013، يستنفرون إذا شعروا بأي تهديد للأمن القومي، والتهديد هذه المرة من دولة بيننا وبينها عداء تاريخي، ما دفع المصريين إلى الالتفاف حول الدولة المصرية».

وأكد أن أداء الأحزاب المصرية سيختلف بنسبة 180 درجة بعد انتخابات 2024 الرئاسية، لأن هذه الانتخابات حزبية بامتياز، فهناك 3 مرشحين رؤساء أحزاب مدعومين من أحزاب أخرى، ومرشح مستقل يدعمه 60 حزبا.

ذكر أن الأحزاب هي التي تدير هذه الانتخابات بامتياز، وسقطت مقولة أن الأحزاب السياسية ديكورية، وخلال الحشد للانتخابات جابت الأحزاب السياسية كل شوارع مصر للترويج للمرشحين، بينما كان في السابق من الصعب إقامة الحزب مؤتمر انتخابي واحد.