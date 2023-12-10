حملة المرشح حازم عمر: لم نرصد أي تجاوزات في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إنّ نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع اليوم في الانتخابات الرئاسية كانت جيدة، ولوحظ توافد المواطنين على مقرات اللجان بشكل مكثف منذ ساعات الصباح الأولى.

تفاصيل عملية التصويت بمختلف اللجان

تابع «الشقنقيري» في بيان: «كنا نتابع خط سير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات التي شكلناها داخل مقاراتنا بمختلف محافظات الجمهورية، ورصدنا تفاصيل عملية التصويت بمختلف اللجان بشكل دقيق ولم نتلق أي ملاحظات أو شكاوى».

وقالت الحملة أن الإقبال في اليوم الاول جيد جدا، و⁠لم تتلقي الغرفة المركزية لها أية مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها، وأن ⁠كل ما تم رصده حالات فردية لا ترقي الي درجة المخالفة أو الخروقات.

انطلقت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، ومن المنتظر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.