مراسل «في المساء مع قصواء»: الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة كبيرة من الشباب

قال عمرو موسى، مراسل «في المساء مع قصواء» بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الأول لعملية الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف الفئات، فهناك مشاركة واسعة من المرأة المصرية والشباب وكبار السن، ومن اللافت من النظر وجود عدد كبير من الشباب والفتيات الذين يصوتون للمرة الأولى بعد بلوغهم السن القانونية.

الانتخابات الرئاسية تحظى بمتابعة محلية ودولية وإقليمية

وأضاف «موسى»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية تحظى بمتابعة محلية ودولية وإقليمية عالية المستوى، إذ يشارك بها 77 وسيلة إعلامية مصرية، و109 وسائل إعلامية أجنبية، بما يعادل 526 مراسلاً صحفيا، منهم 426 مقيماً في مصر و100 مراسل زائر.

وأوضح أن هناك 4 منظمات دولية متعددة الأطراف تتابع الانتخابات الرئاسية، وهي جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والكوميسا والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

15 ألف قاض يشرفون على عملية مراقبة الانتخابات

ولفت إلى أن هناك 15 ألف قاض يشرفون على عملية مراقبة الانتخابات، وهناك مشاركة واسعة ورقابية من منظمات المجتمع المدني، بجانب 14 منظمة أجنبية بما يعادل 220 متابعاً أجنبياً و67 دبلوماسياً متابعا من 24 دولة.