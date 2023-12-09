«الحق قبل الغلق».. آخر موعد للتقديم على وظائف الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن عدة وظائف للعمل بالشركة القابضة، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، على أساس النطاق الجغرافي لكل شركة، محددة عدد من خريجي بعض الكليات «الهندسة، والحاسبات والمعلومات والعلوم»، وكذلك عدد من بعض المعاهد والمدارس الفنية على حسب التخصصات المطلوبة.

وظائف الكهرباء

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من التخصصات من كليات الهندسة «كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، ومدني، واتصالات وإلكترونيات، ومعماري وكيميائي»، بالإضافة لمهندس الحاسبات والمعلومات.

ومن كليات العلوم تشمل «كيمياء عامة وكيمياء خاصة» تخصصات من خريجي المعاهد والمدارس الفنية، كما حددت الشركة القابضة بعض تخصصات المعاهد والمدارس الفنية «كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، معادن ولحام، تبريد وتكييف، مساحة، كيمياء».

آخر موعد للتقديم في الوظائف

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن آخر موعد للتقديم وهو 15 ديسمبر الجاري، وجاءت الشروط العامة للتقديم للوظائف المطلوبة، من قبل الشركة كالآتي:

- أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية، مع إرفاق شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة «مهندس، وأخصائي، وكيميائي»، عن 30 سنة، وللفنيين لا يزيد السن عن 28 سنة.

- ألا يكون للمتقدم للوظيفة أي قضايا مخلة بالشرف او الأمانة من قبل.

- القبول بالاختبارات الفنية والسلوكية كافة، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي لقبول التعيين.