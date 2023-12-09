«لازم موتوسيكل».. وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 3000 جنيه

كشفت وزارة الشباب والرياضة، تحت الإدارة المركزية لتنمية ورعاية الشباب، عن توافر فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة، معلنة عن ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغل الوظيفة.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف الشاغرة وهي كما يلي:

وظائف خالية

ومن الوظائف الخالية المعلن عن حاجة الشركة لشغلها، هي: مدير مبيعات خارجي.

شروط التقديم على الوظائف والمميزات

ومن شروط التقديم على الوظائف ما يلي:

1-يمكن التقديم على فرص العمل للحاصلين على مؤهل عالٍ أو متوسط أوالخريجين أيضا التقدم للوظيفة.

2- ويشترط أن يتراوح سن المتقدم بين 22 إلى 35 عاما.

3- ويجب على المتقدم لهذه الوظيفة أن يمتلك دراجة نارية أو أي وسيلة موسلات أخرى لكي يستطيع التنقل بسهولة (شرط أساسي).

المميزات والحقوق

ومن ضمن المميزات التي يحصل عليها المتقدم لهذه الوظيفة ما يلي:

-يحصل العاملون في هذه الشركة على مرتبات تصل إلى 3000 جنيه وبالإضافة إلى حوافز.

- توفرالشركة للعاملين بها تأمينا طبيا وتأمينا اجتماعيا.

- توفرأيضا الشركة إجازة يوما في الأسبوع (يوم الجمعة).

طريقة التقديم على الوظائف الخالية

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على هذا الرابط، وتسجيل وملء البيانات المطلوبة.