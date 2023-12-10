وظائف شاغرة في بنك مصر.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر، حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج، بفروعه في القاهرة، والمحافظات، وذلك للعمل كممثلي للخدمات المصرفية، والتأكد من أن جميع المعاملات تتماشى مع سياسات البنك، وتنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات الأخرى.

وظائف بنك مصر

وأوضح بنك مصر أنه في حاجة إلى شغل الوظائف التالية:

- تيللر.

- خدمة عملاء.

- المبيعات.

شروط وظائف بنك مصر

- عدد سنوات خبرة تصل إلى 3 سنوات في الخدمات المصرفية في شبكة الفروع.

- الحاصل على شهادة جامعية بشرط أن تكون سنة التخرج من عام 2021 إلى 2023، والحد الأدنى لتقدير التخرج هو جيد.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- إجادة مهارات الكمبيوتر بشكل ممتاز وخاصة (MS مكتب).

- أن يكون لدى المتقدم لشغل الوظيفة مهارات شخصية جيدة والقدرة على التواصل ولديه مهارات العرض.

- ألا يكون المتقدم قد تم اختباره من قبل في بنك مصر.

- ألا يكون لديه أقارب حتى الدرجة الثالثة داخل البنك.

للتقديم على الوظيفة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للبنك من هنــــا، ثم الضغط على «مجالات التعيين الرئيسية» للتحقق من الوظائف الشاغرة من خلال صفحة البنك على موقع الوظائف LinkedIn، ويمكم إرسال السيرة الذاتية المحدثة على البريد الإلكتروني: BMrecruitment@banquemisr.com.