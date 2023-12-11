صرف 2 كيلو سكر حر لكل أسرة على بطاقة التموين اليوم.. اعرف التفاصيل

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم تطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في صرف السكر الحر المخصص للمواطنين حاملي بطاقات التموين، بكميات إضافية على السكر المدعم، وذلك من منافذ بقالي التموين والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

موعد صرف السكر الحر لأصحاب بطاقات التموين

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن اليوم الاثنين 11 ديسمبر يبدأ صرف السكر الحر لأصحاب بطاقات التموين، بالكمية المسموح شرائها والمضافة على أكياس السكر المخصص لأصحاب بطاقة التموين.

كم كيس سكر مخصص لأصحاب البطاقات

- إتاحة شراء 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد بسعر 27 جنيها.

- إتاحة شراء 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يصل عددها إلى 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها.

وتؤمن وزارة التموين منافذ بقالي التموين والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية، بكميات السكر الحر الذي سيتم صرفه لأصحاب البطاقات، من خلال مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تضخ يوميا ما يقرب من 10 آلاف طن من السكر لفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ من أجل توفير السكر الحر للمواطنين بسعر مخفض 27 جنيها سعر الكيس المعبأ وزن 1 كيلو جرام.