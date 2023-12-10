عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بالأقصر

حرص عروسان على القيام بواجبهما الوطنى والإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى اللجنة الانتخابية بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بشمال الأقصر، فتركا زفافهما والمعازيم للقيام بالواجب الوطنى، ويضربان مثالا في الواجب الوطني.

وقالت بسمة محمود، العروس، إنها طلبت من زوجها الذهاب إلى الاقتراع والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، وأنه لم يمانع ترك حفل الزفاف، وسوف يذهب في الغد للإدلاء بصوته، ووجدت مساعدة وترحيب من المستشارين، وكذلك كان هناك ترحيب ومباركات من الجميع، وتتقدم بالشكر لهم جميعا.

أما عن العريس، عبد الرحيم فوزى، يقول عندما طلبت منه بسمة الذهاب للاقتراع والإدلاء بصوتها فى اللجنة الإنتخابية فرح كثيرا لحرص زوجته على أداء واجبها الوطنى، وأنها لفت طيبة منها، وأضاف إذا كانت زوجته تحب وطنها واستقراره فسوف تكون أمنية على بيتها وأبنائها فى المستقبل، وأنه سوف يذهب فى الغد للإدلاء بصوته.