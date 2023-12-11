فتح لجان الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بأسيوط

فتحت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظة أسيوط، اللجان الانتخابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لبدء التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

فتح اللجان الانتخابية

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن جميع لجان الانتخابات الرئاسية البالغ عددها 457 لجنة فرعية بقرى ومراكز المحافظة من ضمنهم 6 لجان للوافدين، قد فتحت أبوابها في اليوم الثاني للانتخابات لاستقبال الناخبين بمختلف مراكز وقرى المحافظة من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، مشيرًا إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضاري.

إقبال كبير على التصويت

وأوضح محافظ أسيوط، أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية تميز بالإقبال الكبير من المواطنين بمختلف أعمارهم ومشاركة كبيرة من ذوي الهمم ومشاركة الشباب والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم دخول المواطنين للجان وتقديم المساعدة لكبار السن وسط احتفالات المواطنين.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط.