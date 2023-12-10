رئيس لجان الإسكندرية والبحيرة ومطروح: نسب المشاركة تجاوزت السنوات الماضية

أكد المستشار مسعد أبو سعد رئيس لجان الإسكندرية والبحيرة ومطروح، أن اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية جاء دون أي شكاوى بمختلف اللجان، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024 تجاوزت النسب في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

أبو سعدة: كثافات متفرقة بمختلف اللجان

وأضاف أبو سعدة، في بيان اليوم، أنه كانت هناك كثافات متفرقة بمختلف اللجان الانتخابية وذلك حسب التكدس السكاني حول كل لجنة انتخابية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تابعت عن كثب سير العملية الإنتخابية .

تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة

وأشار إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة، في منتهى الشفافية يشرف عليها قضاه مصر.