«التجمع»: اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد إقبالا لافتا

قال حزب التجمع، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، لاقى إقبالا في التصويت كان لافتًا، في كثير من المحافظات، إذ شهدت محافظتا القاهرة والجيزة تزايدا ملحوظا لأعداد الناخبين، فيما تنوعت المشاركات بنسب مختلفة في محافظات الصعيد والوجه البحري ومدن القناة.

وأضاف حزب التجمع، في بيان، أن استمرار الإقبال على التصويت خلال اليومين التاليين بالوتيرة نفسها التي سار عليها اليوم الأول، سيحقق نسبة مشاركة غير مسبوقة، في أي انتخابات سابقة، خاصة مع خلو المشهد الانتخابي من تسجيل أي ممارسات سلبية أو خروقات للقواعد المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، إذ يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.