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انتخابات المصريين بالداخل

انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في البساتين

كتب:

عبير خالد
10:26 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

انتهى اليوم الأول من العملية الانتخابية بمنطقة البساتين، إذ بدأ خروج الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم مع إغلاق باب اللجنة الانتخابية.

لجنة الشهيد أحمد بدوي في البساتين

لجنة الشهيد أحمد بدوي بمنطقة البساتين، تغلق بابها بعد انتهاء اليوم الانتخابي الأول، في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

تفاصيل موعد الانتخابات

ومن الجدير بالذكر أن اليوم الأول من الانتخابات، بدأ في تمام الساعة 9 صباحا، لينتهي في الـ9 مساء، أي بعد مرور 12 ساعة، شهدت ساعة واحدة استراحة استمرت من الثالثة إلى الرابعة عصرا.

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