كيف برز دور النساء في أول أيام الانتخابات الرئاسية؟.. حطمن أرقاما قياسية

دائمًا ما تضرب السيدات المصريات مثلًا في الإلهام، ولا يقصِّرن عن ترك بصمة قوية يغيِّرن بها التاريخ، ولا يزلن يلعبن دورهن في رفعة شأن مصر وتقدمها حتى هذه اللحظة، وهو ما أظهرته طوابير الانتخابات التي كانت غالبيتها من النساء اليوم.

حضور النساء للإدلاء بأصواتهن

في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، كانت السيدات حاضرات بقوة منذ الساعات الأولى أمام اللجان، وحتى انتهاء التصويت، حتى يدلين بأصواتهن بحرية ويخترن مستقبل مصر ورئيسها المقبل، في أجواء من الوطنية وحب الوطن.

عدد النساء يتجاوز الـ50%

ووفقًا لتقارير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تعقد غرفتي عمليات مركزية وإعلامية لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، فقد تجاوزت نسبة مشاركة السيدات في التصويت في اليوم الأول 50%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالانتخابات السابقة.

وجاء حضور السيدات في الانتخابات الرئاسية هذا العام تأكيدًا لدورهن الفاعل في الحياة السياسية المصرية، ورغبتهن في المشاركة في صنع القرار وبناء مستقبل أفضل للبلاد، ما يؤكد حضور السيدات القوي في أول أيام الانتخابات الرئاسية على أن المرأة المصرية تلعب دورًا محوريًا في المجتمع المصري، وأنها حريصة على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية والوطنية.

ويمكن القول إن أهم النقاط التي برزت خلال اليوم الأول من الانتخابات بالنسبة لمشاركة النساء فيها، كالتالي:

- السيدات المصريات دائمًا في مقدمة الطوابير في الثورات والانتخابات.

- كانت السيدات حاضرات بقوة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

- تجاوزت نسبة مشاركة السيدات في التصويت في اليوم الأول 50%.

- يؤكد حضور السيدات القوي في الانتخابات الرئاسية على دورها الفاعل في المجتمع المصري.