ماذا حدث في مصر بأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024؟ (صور)

على مدى أكثر من 12 ساعة، فتح 9376 مركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية بالداخل أبوابها إلى جانب 11 ألفا و631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، لاستقبال ملايين المصريين الذين أقبلوا شبابا وشيوخا ونساء للإدلاء بأصواتهم في المارثون الرئاسي الذي يتنافس فيه 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

المرشحون للرئاسة يدلون بأصواتهم

كانت البداية التاسعة صباحا، حيث أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بصوته في مقره الانتخابي بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، ثم أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، وأدلى المرشح الرئاسي فريد زهران في لجنة مدرسة المقطم الإعدادية الثانوية بنين، وأخيرا أدلى المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بصوته في لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي فى محافظة الجيزة.

إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات

وشهدت العملية الانتخابية حالة من السهولة واليسر وسط إقبال شديد من الناخبين الذين توافدوا يعبرون عن اختياراتهم الحرة في هذا المارثون الانتخابي، وسط إشراف قضائي كامل، ومتابعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وتأمين كامل من قبل الأجهزة الأمنية.

وحرص العديد من رموز المجتمع المصري على المشاركة في هذا المارثون الانتخابي، حيث أدلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته الانتخابي وذلك بلجنة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة، وأدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في لجنة مدرسة الشهيد كامل بالعباسية.

كما حرص رئيسا مجلس النواب والوزراء على الإدلاء بأصواتهما، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين والمحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

إشادات بالصورة المشرفة للعرس الديمقراطي

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 مؤتمرات صحفية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، ولم ترصد أي خروقات للعملية الانتخابية وعملت على تسهيل وتيسير العملية الانتخابية في ظل الاقبال الكبير، حيث سمحت بعدم إغلاق اللجان في التاسعة مساء إلا بعد إدلاء اخر مواطن موجود داخل اللجان بأصواتهم.

وفي ظل هذا العرس الديمقراطي، أشادت العديد من الأحزاب والحركات السياسية، إلى جانب الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، بما شهده اليوم الأول من إقبال من الشعب المصري على المشاركة والتعبير عن اختيار مستقبلهم، والتغطية الإعلامية المتوازنة والحيادية التي تميزت به المشهد الانتخابي في مصر.

ورصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام العملية الانتخابية على مدار اليوم في 27 محافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وكشفت أنه تلاحظ كثافة الحشود وطول انتظار الناخبين أمام اللجان لمسافات تتجاوز عشرات الأمتار في معظم اللجان، باستثناء لجان قليلة في بعض المحافظات شهدت إقبالاً ما بين متوسط وضعيف في الفترة المسائية، كما رصدت تزايدًا ملحوظاً في إقبال ومشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإقبال كبير للمرأة في العديد من اللجان.

المتحدة: نقف على الحياد

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانا أكدت فيه أنها تتعامل مع كافة الحملات الانتخابية بحيادية تامة، وأنها تقوم بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية على أرض الواقع من خلال كاميراتها المنتشرة في أنحاء الجمهورية بغرض توصيل الصورة إلى المشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح والأقرب إلى كل ما يدور على الأرض فعليا من كافة ربوع مصر.

وتستمر الانتخابات بالداخل غدا وبعد غد، وسط استعدادات كاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال توفير كافة الإجراءات والمستلزمات اللوجيستية، التي تُيسر للمواطنين الإدلاء بأصواتهم، سواء بمقار الاقتراع، أو عبر موقعها الإلكتروني الذي يُتيح لهم الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية وكل البيانات اللازمة لسهولة تصويتهم.