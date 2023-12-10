جمال الكشكي: الانتخابات الرئاسية «حكاية شعب».. والإقبال التاريخي رد على الإخوان

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اليوم الأول لـ الانتخابات الرئاسية 2024، وما شهده من إقبال غير مسبوق للمواطنين المصريين على جميع المقار الانتخابية في مختلف المحافظات يأتي تحت عنوان حكاية شعب.

يجب التكاتف والوقوف مع الدولة في مجابهة التحديات التي تواجهها

وأضاف «الكشكي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، أننا أمام حالة جديدة لم تحدث من قبل في ماراثون الانتخابات الرئاسية، ترجع إلى عدة أسباب أولها بناء الجمهورية الجديدة ولا بد من استكمالها، والتحول الكبير في ملف البنية التحتية داخل الدولة المصرية وما شهدته من إنجازات، كذلك الوعي الذي وصل إليه المواطن المصري، وضرورة التكاتف والوقوف مع الدولة في مجابهة التحديات التي تواجهها.

كان الرد قاسيا بالمشاركة الكبيرة والإيجابية

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية أو عزوف المصريين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من قبل جماعة الإخوان وكان الرد قاسيا بالمشاركة الكبيرة والإيجابية من الساعات الأولى والتواجد أمام لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن ما تم إنجازه سواء داخل محافظات القاهرة أو الصعيد، بالإضافة إلى مؤسسات كيانات العمل الأهلي كان لهم بصمة كبيرة فيما نراه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح «الكشكي»، أنَّه خلال الشهور الماضية نجحت القوى الفعالة في الدولة المصرية في إيصال ما تنفذه الدولة، كذلك دور الحوار الوطني الذي كان له دور كبير في إنعاش الشارع السياسي من جديد والوصول إلى حالة غير مسبوقة في الانتخابات السياسية وانعكست أمام صناديق الاقتراع.