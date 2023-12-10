عدد من نواب «التنسيقية» يصوتون في الانتخابات الرئاسية (صور)

شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، في التصويت بعدد من اللجان في المحافظات، ولجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوتها في لجنة الوافدين بالنادي الأهلي بالزمالك محافظة القاهرة.

وأدلى النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمدرسة الشهيد حسن حمدي قربة الأخيوة - مركز الحسينية - محافظة الشرقية.

كما أدلت النائبة هدى عبدالستار عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بصوتها في مدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.

وأدلى النائب محمد طارق علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمدرسة توفيق الحكيم بالعجوزة في محافظة الجيزة.

كما أدلت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمدرسة الجلاء الثانوية الصناعية بمحافظة الغربية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الإعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.