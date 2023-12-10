حملة المرشح حازم عمر: إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 بحياد تام

قال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة تتابع الانتخابات من خلال غرفة عمليات مركزية لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن الغرفة لم تتلقَ أي مخالفات تؤثر على العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وما تم رصده حالات فردية لا تُذكر.

المشهد الانتخابي سار بشكل جيد

وأضاف الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن المشهد الانتخابي اليوم سار بشكل جيد، وإذا استمرت العملية الانتخابية على هذا النحو، فستكون هذه الانتخابات مميزة عن غيرها من الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية خالية من المضايقات

ولفت إلى أنه لم تكن هناك أي مضايقات على التحركات أو الدعاية لمرشحي الانتخابات، والإعلام الحكومي والخاص كان مفتوحًا للجميع، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية عادلة جدًا، وتجرى بحياد تام.