مدير مكتبة الإسكندرية: أدعو كل المصريين بالمشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة

أعرب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بمشاهدة الإقبال الشديد على الانتخابات الرئاسية، قائلا: «جميل أن نرى كل الأجيال والرجال والنساء معا والبعض منهم يصطحب أطفاله، ومصدر سعادتي أن ثمة وعيًا يتشكل بيننا بأهمية المشاركة وهو ما يعني الرغبة الحقيقية في التكاتف والتصميم من أجل تحقيق هذا الهدف».

التمسك بالحقوق الدستورية

وأضاف «زايد» لـ«الوطن»: شاركت بالإدلاء بصوتي وأتمنى من كل المصريين أن يواصلوا المشاركة بقوة وأن يتمسكوا بحقهم في الإدلاء بأصواتهم فالممارسة الديمقراطية والتمسك بالحقوق الدستورية والوعي بالواجب الوطني هي القيم التي يجب أن تحدد معالم الطريق إلى مستقبل أفضل لوطننا، وتعكس نظرة العالم الخارجي للشعب المصري وحرصه على المشاركة في اختيار رئيس البلاد وكلما زادت نسبة المشاركة الإيجابية كلما كانت صورة الشعب المصري أكثر قوة وفاعلية في احترام العالم لنا.

عرس ديمقراطي

وأشار الدكتور أحمد زايد، إلى أن ما يحدث الآن هو عرس ديمقراطي في ظل تنافس أربعة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية مما يعطى الإنتخابات الرئاسية قوة وتنافس شريف بين المرشحين ويعطي خيارات عديدة للناخب ليختار من يراه مناسبًا لقيادة مصر في تلك المرحلة التي تحتاج مزيداً من الحكمة في اتخاذ القرار والاستقرار للوطن الذي ينتج عنه مزيدًا من التقدم والازدهار.