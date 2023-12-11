بدء ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة البحر الأحمر

بدأت لجان محافظة البحر الأحمر، في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إذ فتحت جميع اللجان الانتخابية في 81 مقرًا انتخابيًا، في مواعيدها في الساعة التاسعة صباحًا، تحت إشراف قضائي كامل.

متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر

وأشار المستشار علي أبو بكر، رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة 2024 بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر بجميع أعضائها على تواصل مستمر مع رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية دون معوقات.

وأوضح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات البحر الأحمر لم تتلق أي شكاوى بخصوص سير الانتخابات الرئاسية في لجان البحر الأحمر في اليوم الأول الذي شهد إقبال المواطنين على جميع اللجان خاصةً لجان حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر.

إقبال العاملين بالسياحة على التصويت

وأوضح أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهد توافدًا كبيرًا من العاملين في القطاع السياحي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى وعي المصريين في اختيار رئيس مصر المقبل.

وأكد أن عددًا من السائحين الأجانب من المقيمين في الغردقة عبّروا عن إعجابهم بإقبال المصريين وأجواء الانتخابات الرئاسية بالغردقة عاصمة البحر الأحمر.