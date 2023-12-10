غلق باب لجان الانتخابات الرئاسية في البحر الأحمر دون شكاوى

أغلقت اللجان الانتخابية في البحر الأحمر عقب انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم غلق لجان الاقتراع أبوابها في تمام التاسعة مساء. حيث لم تتلق أي شكاوى بخصوص العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن» أن اليوم الأول من الانتخابات شهد توافدا المواطنين من جميع مدن المحافظة على اللجان الانتخابية من رأس غارب شمالاً وحتى حلايب جنوبا، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطي.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة حتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا إلى تشكيل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع العمليات الفرعية بالمدن والمديريات.

لجنة متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر في انعقاد مستمر

ومن جهته، أكد رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة 2024 بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية أن اللجنة بجميع أعضائها على وعلي تواصل مستمر مع ورؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية.