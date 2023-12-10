محافظ البحر الأحمر يعلن رفع حالة الطوارئ حتى نهاية الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة حتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا في تصريحات صحفية، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع العمليات الفرعية بالمدن والمديريات.

الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

وأكد حنفي تجهيز المقار الانتخابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة، وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومظلات وأماكن انتظار لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

وناشد حنفي المواطنين المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية، معبرة عن إرادة المصريين في اختيار الرئيس، واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية 2024

وترأس اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات الرئاسة 2024، بمركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام العملية الانتخابية وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات.

ولفت المحافظ إلى أن جميع اللجان الانتخابية بمختلف مدن المحافظة، شهدت توافد العديد من المواطنين منذ بدء عملية التصويت، ما يدل على وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.